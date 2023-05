Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Langfinger im Rhein-Kreis Neuss unterwegs

Meerbusch / Neuss / Dormagen / Grevenbroich (ots)

An der Rudolf-Diesel-Straße in Meerbusch kam es am Donnerstag (11.05.), zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr, zu einem Taschendiebstahl in einem Lebensmitteldiscounter. Ein 72-jähriger Neusser bemerkte an der Kasse, dass ihm seine Geldbörse entwendet wurde.

Am Donnerstag wartete eine 55-jährige Dame, gegen 12:30 Uhr, an der Bushalte-stelle "Stadthalle Neuss" an der Augustinusstraße auf den Bus. Als sie in den Bus einstieg, bemerkte sie, dass ihr Handy entwendet wurde.

In einem Lebensmitteldiscounter in Dormagen am Willy-Brandt-Platz entwendeten unbekannte Tatverdächtige ein Portemonnaie aus dem Einkaufsbeutel einer 79 Jahre alten Frau. An der Kasse bemerkte die Dormagenerin, dass ihr Beutel durch einen Schnitt beschädigt wurde und ihre Geldbörse fehlte. Der Diebstahl ereignete sich gegen 11:00 Uhr.

Ebenfalls in einem Lebensmitteldiscounter in Grevenbroich an der Straße "Am Rittergut" kam es nach dem Einkauf zu einem Taschendiebstahl. Als ein Jüchener den Einkaufswagen zurückstellte, wurde er von einem Mann angesprochen, welcher ihn nach einem Einkaufschip fragte. An seinem Fahrzeug bemerkte er, dass sein Portmonee entwendet wurde. Der unbekannte Mann kann wie folgt beschrieben werden: er sei circa 35 Jahre alt, hatte dunkles Haar und sei zwischen 175 und 180 Zentimeter groß.

Die Kriminalkommissariate 21, 23, 24 und 25 haben die Ermittlungen aufgenommen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der 02131 300-0 beim ermittelnden Kriminalkommissariat zu melden.

Taschendiebe sind überall am Werk, wo Menschen abgelenkt sind: etwa in Super-märkten, Geschäften oder dem ÖPNV. Sie nutzen jede Gelegenheit und greifen zu - in die Handtasche, den Einkaufskorb oder Rucksack. Bei einem Taschendiebstahl verliert man nicht nur das entwendete Bargeld. Weitere Infos und wie man sich bei einem Diebstahl verhält, finden Sie hier: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/was-kostet-ein-diebstahl-der-eigenen-geldboerse

