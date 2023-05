Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche in Neuss

Neuss (ots)

Am Donnerstag (11.05.), gegen 10:00 Uhr, bemerkte an der Havelstraße in Neuss ein aufmerksamer Zeuge eine aufgehebelte Haustür an einem Einfamilienhaus. Nach ersten Erkenntnissen kam es in der Zeit von Mittwoch (10.05.), circa 12:00 Uhr, auf Donnerstag, circa 10:00 Uhr, zu einem Einbruch. Unbekannte Tatverdächtige durchwühlten diverse Räume. Es ist noch Gegenstand der Ermittlungen, ob etwas entwendet wurde.

An einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Peter-Loer-Straße in Neuss versuchten Unbekannte von Mittwoch, circa 20:00 Uhr, auf Donnerstag, circa 08:00 Uhr, eine Wohnungstür aufzuhebeln. Das Vorhaben scheiterte.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ebenso werden Zeugen gebeten, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei unter der 02131 300-0 zu melden.

Die Polizei rät: Sichern Sie nicht nur Ihre Fenster vom Keller bis zum Erdgeschoss, sondern auch alle anderen Fenster, die über Anbauten und Balkone erreichbar sind. Schieben Sie Einbrechern den sprichwörtlichen "Riegel vor!". Lassen Sie sich kostenlos und herstellerneutral von den Experten der Polizei zu den Möglichkeiten des technischen Einbruchschutzes beraten (Telefon: 02131 300-0). Informationen finden Sie auf der Internetseite der Polizei https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

