POL-NE: Wohnungseinbrecher in Kaarst unterwegs

Kaarst (ots)

In Kaarst kam es am Mittwoch (10.05.), in der Zeit zwischen 7 Uhr und 16:45 Uhr, zu zwei Tageswohnungseinbrüchen in einem Mehrfamilienhaus. Unbekannte hatten sich gewaltsam Zutritt zu zwei Wohnungen in einem Haus an der Xantener Straße verschafft und die Räumlichkeiten nach möglicher Beute durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet.

Anwohner hatten gegen 15:30 Uhr zwei unbekannte Frauen beobachtet, die sich im Bereich des Mehrfamilienhauses aufgehalten haben. Die beiden sollen etwa 25 Jahre alt und etwa 170 Zentimeter groß gewesen sein. Eine der beiden soll besonders lange schwarze Haare gehabt haben und war mit einer weißen Jeans bekleidet. Ob sie mit der Tat in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen übernommen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

