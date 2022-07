FW-HB: Feuer in ehemaligem Produktionsgebäude - Starke Rauchentwicklung in der Überseestadt

Bremen (ots) - Weithin sichtbar waren in den frühen Morgenstunden die Flammen, die aus einem Neubau auf dem Gelände der Grundschule an der Wigmodistraße in Bremen-Blumenthal schlugen. Um 04:01 Uhr gingen in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle der Feuerwehr Bremen die ersten Notrufe zu dem Großbrand ein. ...

mehr