Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Geldbörse entwendet

Grevenbroich (ots)

Am Mittwoch (10.05.), zwischen circa 13:30 Uhr und 13:40 Uhr kam es in einem Discounter an der Straße "Ostwall" in Grevenbroich zu einem Taschendiebstahl. Eine 55-jährige Dame bemerkte an der Kasse, dass ihr Portemonnaie entwendet wurde.

Zwischen 14:15 Uhr und 14:30 Uhr wurde ebenfalls am Mittwoch in einem Discounter an der Straße "An der Wassermühle" in Grevenbroich eine Geldbörse entwendet.

Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der 02131 300-0 beim ermittelnden Kriminalkommissariat zu melden.

Taschendiebe sind überall am Werk, wo Menschen abgelenkt sind: etwa in Supermärkten, Geschäften oder dem ÖPNV. Sie nutzen jede Gelegenheit und greifen zu - in die Handtasche, den Einkaufskorb oder Rucksack. Bei einem Taschendiebstahl verliert man nicht nur das entwendete Bargeld. Weitere Infos und wie man sich bei einem Diebstahl verhält, finden Sie hier: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/was-kostet-ein-diebstahl-der-eigenen-geldboerse

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell