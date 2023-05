Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßlicher Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Dormagen (ots)

An der Von-Ketteler-Straße in Dormagen beobachteten aufmerksame Zeugen am Dienstag (09.05.), gegen 16:50 Uhr, wie drei unbekannte Personen um das Haus ihres Nachbars laufen würden und benachrichtigten die Polizei. Als die Beamten eintrafen und das Haus umstellten, kam ihnen ein mutmaßlicher Einbrecher aus dem Objekt entgegen, woraufhin dieser festgenommen wurde. Während der Festnahme flüchteten zwei weitere mutmaßliche Einbrecher. Sie stiegen durch ein offenstehendendes Fenster auf das Garagendach. Von dort flüchteten sie über den angrenzenden Garten in Richtung Haberlandstraße.

Die beiden Männer können wie folgt beschrieben werden: sie seien mittleren Alters und haben eine schlanke Statur. Ihr Erscheinungsbild wurde als osteuropäisch beschrieben. Beide seien dunkel gekleidet gewesen.

Der festgenommene Tatverdächtige führte einen Rucksack mit sich, in dem eine Taschenlampe, ein Smartphone sowie ein Schmuckkästchen aufgefunden werden konnten. Das Schmuckkästchen konnte dem Geschädigten zu geordnet werden.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu den Flüchtigen machen können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

