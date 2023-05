POL-NE: Nachtrag zur Pressemitteilung - Polizei und Ordnungsamt bei Klimacamp vor Ort

Neuss (ots) - Am Dienstag (09.05.), gegen 17:10 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einer Brandstiftung an Fahrrädern an der Straße "An der Hammer Brücke". Die ebenfalls informierte Feuerwehr löschte das Feuer. Augenscheinlich hatten Unbekannte die Zweiräder an den Satteln angezündet. Zeugen gaben an, dass sie drei Personen beobachtet hätten, wie sie an den Fahrrädern zündelten und sich dann zügig entfernten. ...

