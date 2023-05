POL-NE: PKW aufgebrochen

Neuss (ots) - In der Nacht zu Mittwoch (10.05.), gegen 1:50 Uhr, meldeten Zeugen einen weißen und einen dunklen PKW auf dem Gelände einer Tankstelle an der Engelbertstraße. Es sollen sich mehrere Personen in dem Bereich aufgehalten haben und dann mit den Fahrzeugen in Richtung Rheydter Straße geflüchtet sein. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten Einbruchsspuren an der Eingangstür und eine ausgelöste ...

