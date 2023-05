Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte zünden Fahrräder an

Neuss (ots)

Am Dienstag (09.05.), gegen 17:10 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einer Brandstiftung an Fahrrädern an der Straße "An der Hammer Brücke". Die ebenfalls informierte Feuerwehr löschte das Feuer. Augenscheinlich hatten Unbekannte die Zweiräder an den Satteln angezündet. Zeugen gaben an, dass sie drei Personen beobachtet hätten, wie sie an den Fahrrädern zündelten und sich dann zügig entfernten.

Es soll sich dabei um eine Frau und zwei Männer gehandelt haben, die alle etwa 18 bis 20 Jahre alt gewesen sein sollen. Die junge Frau soll sehr stark geschminkt gewesen sein. Einer der beiden männlichen Tatverdächtigen soll ein gestreiftes Hemd und eine blaue Kappe getragen haben.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise auf die Identität der drei Tatverdächtigen geben können. Wer die drei beobachtet hat, kann sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell