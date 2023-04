Bad Gandersheim (ots) - (Me) 37581 Bad Gandersheim,Gemarkung Heckenbeck. Waldstück am Helleberg Heckenbeck- Dankelsheim.Zeit: Mittwoch, 19. April 2023, 18:00 Uhr bis 20:30 Uhr. Bisher unbekannte Täterschaft setzte am Waldrand vom Helleberg befindliches Totholz und eine Lärche in Brand. Ein Übergreifen des Brandherdes konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Es entstand geschätzter Sachschaden in Höhe von ...

