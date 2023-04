Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brandstiftung/Totholz angezündet

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37581 Bad Gandersheim,Gemarkung Heckenbeck. Waldstück am Helleberg Heckenbeck- Dankelsheim.Zeit: Mittwoch, 19. April 2023, 18:00 Uhr bis 20:30 Uhr. Bisher unbekannte Täterschaft setzte am Waldrand vom Helleberg befindliches Totholz und eine Lärche in Brand. Ein Übergreifen des Brandherdes konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Es entstand geschätzter Sachschaden in Höhe von 500.-Euro. Spaziergänger, die am Mittwoch sich im/am Helleberg aufgehalten haben, werden gebeten,verdächtige Beobachtungen von Personen und Fahrzeuge an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 95390, zu melden. Es wurden Ermittlungen wegen Vorsätzliche Brandstiftung aufgenommen.

