Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falscher Wasserwerker entwendet Bargeld

Grevenbroich (ots)

Am Donnerstag (11.05.), gegen 14 Uhr, klingelte ein vermeintlicher Wasserwerkemitarbeiter an der Wohnungstür einer lebensälteren Frau an der Montanusstraße und behauptete, dass die Wasserleitungen überprüft werden müssten. Er ließ sich die Sanitäranlagen zeigen und forderte die Seniorin auf, die Wasserhähne aufzudrehen. Als er die Wohnung wieder verlassen hatte, musste die Grevenbroicherin feststellen, dass Geld entwendet worden war.

Sie erstattete Anzeige. Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 02131 300-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell