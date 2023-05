Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Betrüger geben sich als Bankmitarbeiter aus

Neuss (ots)

Am Donnerstag (11.05.) erhielt die Polizei Kenntnis von mehreren Betrugsfällen, in denen sich Kriminelle als Mitarbeiter einer Bank ausgegeben haben.

Ein lebensälteres Ehepaar wurde gegen 12 Uhr angerufen. Angeblich seien Abbuchungen vom Konto erfolgt, die das Paar nicht autorisiert hatte. Um das Konto sicherheitshalber zu sperren, sollten die Senioren ihre Debitkarten samt Pin an seine Kollegin übergeben. Tatsächlich erschien eine junge Frau, die auf die Zeugen asiatisch wirkte, zwischen 12:30 Uhr und 12:45 Uhr an der Maximilianstraße und nahm die Karten in Umschlägen verpackt entgegen. Dass es sich um einen Betrug handelte, wurde erst im Nachhinein klar.

Einen ähnlichen Anruf hatte ein lebensälterer Neusser erhalten. Auch von seinem Konto solle ein hoher Geldbetrag abgebucht werden, und um das zu verhindern und das Konto zu sperren, sollte er seine Girokarten übergeben sowie die aktuellen Pin-Nummer. Hier wurde der Senior hellhörig und ließ sich nicht darauf ein. Er hakte selbst bei seiner Bank nach und es stellte sich als Betrugsversuch heraus. Der falsche Bankmitarbeiter ging leer aus.

Gegen 15 Uhr hatten Kriminelle mit dieser Masche noch einmal eine Seniorin kontaktiert und sie mit der Geschichte soweit unter Druck gesetzt, dass auch sie ihre Debitkarte an eine vermeintliche Mitarbeiterin ihrer Bank übergab, als diese an der Salmstraße erschien. Die Frau soll etwa 20 Jahre alt, circa 160 Zentimeter groß und von schlanker Gestalt gewesen sein. Sie soll schwarze, sehr stark gelockte Haare gehabt haben. Auch hier fiel erst im Nachhinein auf, dass es sich um Betrug handelte.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die die Übergaben beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Der beste Schutz gegen die Maschen der Betrüger ist, ihre Tricks zu kennen. Informationen finden Sie dazu auch im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell