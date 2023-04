LPI-GTH: Fahrradfahrer im Kreisverkehr umgefahren

Ilmenau (ots) - Ein Radfahrer fuhr am Freitagnachmittag mit Schwung die steile Zufahrt vom Hotel Gabelbach kommend herab und versuchte dann, nach links Richtung Ilmenau in die Waldstaße abzubiegen. Hierbei geriet er jedoch auf die Bankette, verlor die Balance und stürzte auf die Straße. Er verletzte sich trotz Schutzhelm so stark am Kopf, dass er mittels Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Die ...

