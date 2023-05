Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Metalldiebe schlagen auf Baustelle zu

Grevenbroich (ots)

In der Zeit von Freitagmittag (12.05.), 12:00 Uhr, bis Sonntagnachmittag (14.05.), 15:15 Uhr, verschafften sich Diebe Zutritt zu einem Rohbau an der Heinrich-Hertz-Straße in Grevenbroich-Kapellen.

Die Einbrecher schienen gezielt eine Baustellentür aufgehebelt zu haben, um aus den Räumen dahinter Kupferrohre, Schwerlastregale und Schrauben zu stehlen. Außerdem wurden bereits installierte Sanitärinstallationen zurückgebaut und ebenfalls entwendet.

Aufgrund des Umfangs der Beute scheinen die Täter mit einem größeren Fahrzeug für den Transport der Beute angereist zu sein.

Die weiteren Ermittlungen übernahm das Kriminalkommissariat 24. Es werden Zeugen gesucht. Sollten Sie Hinweise auf die Täter oder etwas anderes Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich bitte unter der 02131-3000 telefonisch bei der Polizei.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell