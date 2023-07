Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Scheibe eingeschlagen und Handtasche entwendet - Fahrzeugbrand - Schrottauto aus dem Verkehr gezogen - Fahrzeugbrand - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Schrottauto aus dem Verkehr gezogen

Eine Polizeistreife des Polizeipräsidium Aalen befuhr am Freitag um kurz vor 2 Uhr die Bundesstraße 29 in Fahrtrichtung Nördlingen. Auf Höhe der Anschlussstelle Affalterried fiel den Beamten ein vorausfahrender schwarzer Opel Vivaro mit ausländischer Zulassung auf. Da der PKW-Lenker immer wieder in Schlangenlinien fuhr und das Fahrzeug zudem erhebliche Beschädigungen aufwies, wurde das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Opel war nahezu rundherum beschädigt, vor allem aber konnten erhebliche Beschädigungen im Heckbereich festgestellt werden. Die linke Hecktür ließ sich nicht mehr ordnungsgemäß schließen und wurde durch den Fahrer mittels eines Spanngurtes gesichert. Der hintere Radkasten hatte bereits deutliche Abriebspuren vom Reifen. Die hinteren Stoßfänger waren stark deformiert. Aufgrund der ganzen Beschädigungen war das Fahrzeug als verkehrsunsicher anzusehen und eine Weiterfahrt wurde untersagt. Im Innern des PKW waren zudem verschiedene Gegenstände wie eine Waschmaschine, ein Grill und diverse weitere Dinge geladen, welche nicht ordnungsgemäß gesichert waren.

Weiterhin konnte festgestellt werden, dass an dem Fahrzeug Ausfuhrkennzeichen angebracht waren, welche nur für den 29.06.23 Gültigkeit besaßen und somit das Fahrzeug ohne Versicherungsschutz geführt wurde.

Letztendlich wurde von dem Fahrer - nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ellwangen - eine Sicherheitsleistung erhoben. Zudem durfte das Fahrzeug nur noch auf einem Abschleppwagen weiter transportiert werden.

Wasseralfingen: Scheibe eingeschlagen und Handtasche entwendet

Ein bislang unbekannter Dieb schlug am gestrigen Donnerstag in der Zeit zwischen 18 Uhr und 18:15 Uhr die hintere Scheibe eines, in der Haller Straße auf einem Friedhofparkplatz, abgestellten Hyundai ein. Anschließend entnahm er die, auf dem Rücksitz liegende, Handtasche aus dem Fahrzeug. Die Polizei bittet Personen die in diesem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich beim Polizeiposten Wasseralfingen unter 07361/97960 zu melden und möchte nochmals darauf hinweisen, dass keine Wertgegenstände im Fahrzeug belassen werden sollten.

Aalen: Auffahrunfall mit zwei leicht Verletzten

Ein 48-jähriger Daimler-Fahrer befuhr am Donnerstag die Alte Heidenheimer Straße in Richtung Innenstadt, als er gegen 16:55 Uhr sein Fahrzeug abbremsen musste. Eine nachfolgende 20-Jährige konnte ihren Fiat noch rechtzeitig abbremsen, was wiederum einer der Fiat-Fahrerin folgenden 38-jährige Seat-Fahrerin nicht mehr gelang. Sie fuhr infolgedessen auf das bereits stehende Fahrzeug auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fiat auf den Daimler aufgeschoben, wodurch ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro entstand. Bei dem Unfall verletzte sich ein 6-jährige Mädchen im Seat. Ebenso wurde die Fiat-Fahrerin leicht verletzt.

Lindach: Fahrzeugbrand

Am Donnerstag wurde gegen 20 Uhr ein Fahrzeugbrand auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Täferroter Straße gemeldet. Vermutlich hatte sich von der Motorhaube Dämmmaterial gelöst, welches dadurch erhitzte und den Brand auslöste.

Schwäbisch Gmünd: Familienstreit endet in Gewahrsam

Am gestrigen Donnerstag kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer 26-Jährigen und ihrem Vater. Gegen 17:35 Uhr wurde die Polizei über die Auseinandersetzung in der Weißensteiner Straße informiert. Bei der Streitschlichtung seitens der Beamten vor Ort, zeigte sich die stark alkoholisierte 26-Jährige äußert aggressiv und ging auch auf die Polizeibeamten los. Da die Frau nicht zu beruhigen war, musste sie von den Beamten fixiert und ihr Handschließen angelegt werden. Auch hiergegen wehrte sich die 26-Jährige massiv und beleidigte die eingesetzten Beamten vehement. In Folge musste die junge Dame, bei welcher ein Alkoholgehalt von 2,8 Promille gemessen wurde, in Gewahrsam genommen werden und verbrachte die restliche Nacht in einer Polizeizelle.

Böbingen: Farbschmierereien

Bislang Unbekannte beschmierten die Fassade einer Kirche im Kirchberg mit unleserlichen und nicht zu entziffernden Schriftzügen sowie zwei Hakenkreuzen. Der Schaden wurde am Mittwoch bekannt. Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher nimmt der Polizeiposten Heubach unter 07173/8776 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell