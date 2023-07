Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Feuerwehreinsatz, Unfall mit Motorrad und Widerstand

Aalen (ots)

Wolpertshausen: Feuerwehreinsatz

Am Donnerstagabend gegen 20:45 Uhr kam es in einem Waldgebiet im Gewann Stockhöhe zu einem Brand einer Waldfläche. Dieser konnte durch die Feuerwehr, welche mit einem Fahrzeug und drei Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand kein Sachschaden. Vermutlich wurde der Brand fahrlässig verursacht.

Rosengarten: Unfall mit Motorrad und Widerstand

Ein 35-jähriger Motorradfahrer war am Donnerstagabend gegen 21:15 Uhr auf der K2596 von Wilhelmsglück kommend in Richtung Uttenhofen unterwegs. Dabei kam er in einer Kurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und verletzte sich dabei schwer und kam in eine Klinik. Im Zuge der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der 35-Jährige weder über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt noch, dass das Motorrad für den Straßenverkehr zugelassen ist. Ebenfalls war an diesem ein gefälschtes Kennzeichen angebracht. Da sich weiter der Verdacht ergab, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol oder berauschenden Mitteln stand, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Hier versuchte er Widerstand zu leisten. Der Mann muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell