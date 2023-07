Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Von Fahrbahn abgekommen

Aalen (ots)

Sulzbach an der Murr: Von Fahrbahn abgekommen

Ein 35-jähriger Audi-Fahrer war am Donnerstagmittag gegen 12:15 Uhr auf der B14 von Stuttgart in Richtung Schwäbisch Hall unterwegs. Dabei kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine dortige Leitplanke. Anschließend rutschte er mit seinem Fahrzeug die Böschung am rechten Fahrbahnrand hinab und blieb auf dem Dach seines Fahrzeugs liegen. Der 35-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 50 000 Euro. Aufgrund des ausgetretenen Öls musste die Fahrbahn durch die Straßenmeisterei gereinigt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen