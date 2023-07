POL-AA: Schorndorf: Mädchen auf Schulweg angesprochen

Polizeipräsidium Aalen

Aalen (ots)

Schorndorf: Mädchen auf Schulweg angesprochen

Am Mittwochmorgen gegen 07:15 Uhr befand sich ein 10-jähriges Mädchen auf dem Weg zur Schule. Hier wurde diese in der Schlichtener Straße auf Höhe einer Kirche von einem Mann angesprochen und an den Arm gefasst. Das Mädchen stieß den Mann von sich, woraufhin dieser sich entfernte. Die 10-Jährige rannte in der Folge zur Schule. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen war das Kind keiner konkreten Gefahr ausgesetzt.

Zur Klärung des genauen Sachverhalts sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen, welche insbesondere Angaben zu dem Mann machen können. Bei diesem soll es sich um einen etwa 60 Jahre alten Herren mit grauen, zu einem Zopf zusammengebundenen, langen Haaren und einer schlanken Statur handeln. Der Mann trug graubraune Kleidung und soll schlechtes Deutsch gesprochen haben. Auch der Mann selbst wird gebeten sich zu melden um den Sachverhalt zu klären.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Waiblingen unter der Telefonnummer 07361 5800 entgegen.

