POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 1im Bereich Wildeshausen

Delmenhorst (ots) - Ein alkoholisierter Pkw-Fahrer ist am Dienstag, 27. Juni 2023, 18:20 Uhr, in Butjadingen von der Polizei kontrolliert worden. Der 52-jährige Mann aus Butjadingen befuhr mit einem Opel die Oldenburger Straße in Richtung Stollhamm. In der Straße "Mitteldeich" wurde er von der Polizei gestoppt. Im Verlauf der Kontrolle nahmen die Beamten ...

