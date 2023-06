Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Streit endet in Auseinandersetzung

Am Donnerstag schlugen in Herbrechtingen zwei Männer aufeinander ein.

Ulm (ots)

Kurz vor 22 Uhr stand ein 19-Jähriger an einem Fahrkartenautomat am Bahnhof. Ein 27-Jähriger kam hinzu. Zwischen den Männer entwickelte sich zunächst ein verbaler Streit. Der endete in einer körperlichen Auseinandersetzung. Im Verlauf der Schlägerei schlug der 19-Jährige noch mit einer Jonglierkeule zu. Der 32-Jährige erlitt eine Platzwunde an der Stirn. Mit Verletzungen kam der 32-Jährige in ein Krankenhaus. Die Polizei war mit mehreren Streifen vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Aus welchem Grund die Männer aufeinander los gegangen sind, ist noch nicht bekannt.

+++++++ 1079369(TH)

