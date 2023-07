Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vorfahrt missachtet und geflüchtet

Aalen (ots)

Oppenweiler: Vorfahrt missachtet und geflüchtet

Ein Verkehrsteilnehmer befuhr am Mittwochvormittag gegen 08:45 Uhr die Wilhelmsheimer Straße und bog nach links in die Hauptstraße ein. Dabei übersah er einen auf der Hauptstraße fahrenden, vorfahrtsberechtigten 80-jährigen VW-Fahrer. Dieser wich nach rechts aus um eine Kollision zu vermeiden und prallte mit seiner Felge gegen den Randstein. Dadurch entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der andere Verkehrsteilnehmer, welcher vermutlich in einem silbernen Sportwagen unterwegs war, fuhr ohne anzuhalten weiter. Das Polizeirevier Backnang ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 07191 9090 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

