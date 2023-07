Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall und Unfallflucht

Aalen (ots)

Fichtenau-Matzenbach: Unfall im Begegnungsverkehr

Am Dienstag gegen 10:30 Uhr befuhr ein 55-Jähriger mit einem Peugeot Vivare die Unterdeufstetter Straße. Dabei missachtete er offenbar das Rechtsfahrgebot und stieß mit einem entgegenkommenden Daimler-LKW eines 57-Jährigen. Der Peugeot-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden von etwa 18.000 Euro.

Gaildorf: Unfallflucht

Zwischen 14:50 Uhr und 15:15 Uhr am Dienstag beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf einem Parkplatz in der Kanzleistraße geparkten Skoda Fabia. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubterweise, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Schaden an dem Skoda dürfte sich auf etwa 3.000 Euro belaufen.

Die Polizei Gaildorf bittet Zeugend es Unfalls sich unter Telefon 07971 95090 zu melden.

