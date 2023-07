POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Falsche Polizeibeamte, gefährliches Verhalten im Straßenverkehr,

Polizeipräsidium Aalen

Winnenden: Gefährliches Verhalten im Straßenverkehr

Am Dienstagabend gegen 21 Uhr meldete ein Zeuge vier Fahrer von Motorrädern, welche sich im Bereich der Waiblinger Straße verkehrswidrig verhielten. Zunächst überholten die Biker gefährlich auf der Waiblinger Straße, der Brückenstraße und fuhren anschließend in die Max-Eyth-Straße ein. In der Friedrich-List-Straße schanzte einer der Motorradfahrer über die bauliche Trennung der dortigen Fahrstreifen. Ein anderer Pkw-Fahrer musste bremsen um einen Unfall zu verhindern. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Zeugenhinweise.

Kernen im Remstal: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte bereits am Freitag, dem 23.06.2023, einen auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Karlstraße geparkten Audi. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Schorndorf: Anrufe falsche Polizeibeamte

Derzeit wurden bei der Polizei im Bereich Schorndorf wieder einige Anrufe von falschen Polizeibeamten registriert. Die "Polizisten" gaben bei der Betrugsmasche an, dass in der Nähe Einbrecher festgenommen worden seien, bei denen dann die Anschriften der Angerufenen gefunden wurden. Die Gauner wollten so erreichen, dass persönliche Daten oder Wertgegenstände herausgegeben werden. Da die angerufenen Bürger die Betrugsmasche erkannten, beendeten diese die Gespräche von sich aus. Es kam nach bisherigen Erkenntnissen zu keinem Schadeneintritt. Wichtige Hinweise der Polizei: - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben oder als Diebesfall bereitzulegen!

- Geben Sie am Telefon nie Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. Legen Sie gegebenenfalls einfach auf!

- Übergeben Sie niemals unbekannten Personen Geld oder Wertsachen.

- Seien Sie misstrauisch. Sind Sie in der Situation unsicher, ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn, nahe Verwandte oder rufen Sie die Polizei unter 110. Achtung, legen Sie zuvor ihr Telefon auf, unterbrechen Sie die Leitung mit den Anrufern und rufen dann die echte Polizei an!

- Glauben Sie Opfer eines Betrugsversuchs zu sein? Rufen Sie die Polizei unter der Nummer 110 oder wenden Sie sich an Ihre Polizeidienststelle.

Wichtig: Suchen Sie die Telefonnummer im örtlichen Telefonbuch selbst heraus. Wählen Sie selbst, benutzen Sie auf keinen Fall die Rückruftaste. Am besten Sie bewahren die Nummer Ihrer örtlichen Polizeibehörde sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon auf.

Waiblingen: Autoscheibe beschädigt

Bei einem in der Beinsteiner Straße geparkten Jeep hat ein Unbekannter die Seitenscheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen. Aus dem Inneren des Fahrzeuges wurde nichts entwendet. Möglicherweise wurde hier ein Dieb bei der Ausführung seiner Tat gestört. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizei Waiblingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07151 950 422.

Waiblingen-Neustadt: Auto brennt

Vermutlich aufgrund von Schweißarbeiten fing am Dienstag kurz vor 12:00 Uhr in der Boschstraße ein PKW zu brennen an. Den Mitarbeitern der dortigen Firma gelang es noch den PKW vor die Halle zu schieben. Die Feuerwehr Waiblingen war mit einem Fahrzeug und neun Wehrleuten im Einsatz. Der Schaden an dem Auto beläuft sich auf rund 6.000 Euro.

