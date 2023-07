Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zigarettenautomat aufgebrochen, nach Unfall geflüchtet

Aalen (ots)

Weinstadt: Zigarettenautomat aufgebrochen

Zwischen Sontag und Montag wurde ein Zigarettenautomat in der Straße Junkeräcker aufgebrochen. Anschließend wurde aus diesem Zigaretten und Bargeld entwendet. Am Automaten entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Der Polizeiposten Weinstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 65061 um Zeugenhinweise.

Backnang: Nach Unfall geflüchtet

Am Dienstagvormittag gegen 08:45 Uhr befuhr ein 55-jähriger Fahrer eines Chevrolets die Blumenstraße auf dem rechten Fahrstreifen. Auf dem linken Fahrstreifen fuhr eine andere Verkehrsteilnehmerin welche auf Höhe des 55-Jährigen auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte. Der Fahrer des Chevrolets wich nach rechts aus und verhinderte so einen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei schrammte er am Randstein entlang, wodurch Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro entstand. Die Verkehrsteilnehmerin setzte ihre Fahrt ohne anzuhalten fort. Hinweise zur noch unbekannten Unfallverursacherin nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

