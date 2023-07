Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch, Sachbeschädigung und Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Crailsheim: Einbruch in Container

Am Samstag, vermutlich gegen 3:10 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Baucontainer auf einem Firmengelände in der Jenny-Stern-Straße. Aus dem Container entwendeten die Einbrecher mehrere Gegenstände, darunter elektronische Gerätschaften. Zudem entstand Sachschaden an dem Container.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Schwäbisch Hall: Autoreifen zerstochen

Ein Unbekannter zerstach zwischen Sonntag, 23:30 Uhr und Montag, 12:30 Uhr an einem Audi, welcher in der Straße Im Hardt geparkt war, alle vier Reifen. Dabei entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Michelfeld-Leoweiler: Scheune gerät bei Reparaturarbeiten an Auto in Brand

Ein 42-Jähriger führte am Montag gegen 16:45 Uhr Reparaturarbeiten an einem VW-Bus in einer Scheune in Leoweiler durch. Dabei geriet der PKW in Brand. Der Tüftler versuchte zunächst das Feuer selbst zu löschen, was misslang. Ein Zeuge zog den brennenden PKW anschließend mit einem Radlader aus der Scheune, wobei das Feuer auf einen Stall übergriff. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehren aus Michelfeld und Schwäbisch Hall konnte der Brand rasch gelöscht werden, so dass keines der 45 im Stall befindlichen Rinder zu Schaden kam. Der 42-Jährige wurde bei dem Brand leicht verletzt und in eine Klinik verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

