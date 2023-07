Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Waiblingen: Unfalllflucht

Zwischen Sonntagnachmittag 15 Uhr und Montagabend 20 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Heinrich-Küderli-Straße geparkten BMW. An diesem verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Kernen im Remstal: Radfahrer beschädigt PKW

Ein 41-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr die Bachstraße in Richtung der Langen Straße. Dort kam ihm ein Radfahrer entgegen. Der 41-Jährige fuhr mit seinem Pkw an den Fahrbahnrand um den Radfahrer durchfahren zu lassen. Dieser hielt an und schlug mehrfach gegen das Auto ehe er sich mit dem Rad entfernte. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Bei dem Radfahrer soll es sich um einen etwa 190 cm großen Mann mit einer Fahrradbrille mit getönten Gläsern. Er trug eine schwarze Radhose und ein gelbes T-Shirt und war mit einem schwarz-gelben Mountainbike und einem schwarz-gelben Fahrradhelm unterwegs. Der Mann hatte eine schlanke Statur. Hinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

