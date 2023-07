Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Schulgebäude beschmiert - Zerstochene Autoreifen - Brand - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Welzheim-Lettenstich: Scheunenbrand

In Lettenstich geriet am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr eine Scheune in Brand. Die örtliche Feuerwehr war mit 23 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen im Einsatz und löschte das Feuer. Die Scheune selbst sowie drei ältere Mercedes, die in der Scheune abgestellt waren, nahmen beim Brand Schaden, wobei an einem dieser Autos ein Totalschaden entstand. Der Gesamtschaden wurde auf 60.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Sulzbach an der Murr: Falsche Personalien notiert- Polizei sucht nun Unfallzeugen

Am letzten Freitag ereignete sich zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr auf der B 14 in Richtung Backnang ein Auffahrunfall. Der bislang unbekannte Unfallverursacher war zwischen Kleinhöchberger Straße und Abzweigung zur L 1066 auf das Auto einer 65-jährigen Fiesta-Fahrerin aufgefahren und hat dabei 3000 Sachschaden verursacht. Die beiden Unfallbeteiligten einigten sich darauf, keine Polizei zur Unfallaufnahme hinzuziehen. Im Nachgang stellte sich nun heraus, dass der Unfallverursacher falsche Personalien an die Unfallgegnerin übergab und nun somit unbekannt ist. Die Polizei hat zwischenzeitlich Ermittlungen wegen Unfallflucht eingeleitet. Der unbekannte Autofahrer, der ca. 20 Jahre alt und 180 cm groß war, soll mit einem silberfarbenen Pkw unterwegs gewesen sein. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung zu setzen.

Korb: Schulgebäude beschmiert

Ein Vandale beschmierte am Wochenende ein Schulgebäude in der Brucknerstraße mit Farbe. Ebenfalls beschädigte er eine Gartenhütte auf dem Schulgelände, eine Gießkanne und einen Kanister. Der dadurch entstandene Sachschaden lässt sich bisher nicht näher beziffern. Hinweise zum noch unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Welzheim: Reifen zerstochen

An einem Pkw VW Caddy, der in der Burgstraße parkte, wurde am Wochenende die Reifen zerstochen. Hierbei entstand Sachschaden von ca. 200 Euro. Wer zur Klärung des Tatgeschehens sachdienliche Hinweise geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Welzheim unter Tel. 07182/92810 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell