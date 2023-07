Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Diebstähle - Einbruch - Körperverletzung - Kontrollaktion - Sachbeschädigungen - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Diebstahl aus PKW

Zwischen Samstag, 19:30 Uhr und Sonntag, 6 Uhr, ereignete sich in der Friedrich-Schwarz-Straße ein Diebstahl aus einem PKW. Bislang Unbekannte entwendeten aus einem dort geparkten Daimler-Benz zwei Geldbörsen mit etwa 1000 Euro Bargeld. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Wasseralfingen: Beim Abbiegen übersehen

Ein 50-jähriger VW-Fahrer übersah am Sonntag, gegen 17:45 Uhr in der Karlstraße, beim Linksabbiegen, eine von rechts kommende 37-jährige Toyota-Fahrerin. Infolgedessen kam es zur Kollision. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Lauchheim: Sachbeschädigung

Im Zeitraum von Freitag, 10 Uhr, bis Sonntag, 13:30 Uhr, wurde "An der Lehmgrube" ein dort abgestellter VW beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Unterkochen: Einbruch in Leichenhalle

In die Leichenhalle auf dem Friedhofsgelände in der Elisabethenstraße wurde im Laufe des Sonntags eingebrochen. Die unbekannten Einbrecher hebelten die Eingangstür zur Leichenhalle auf und verursachten somit einen erheblichen Sachschaden. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Der Einbruch wurde gegen 20:45 Uhr festgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Unterkochen: Von der Bremse abgerutscht

Ein 51 Jahre alter Mann ist am Freitag, gegen 13:25 Uhr, mit seinem BMW auf der Ebnater Straße auf einen Toyota eines 57-Jährigen aufgefahren, als dieser an einer dortigen Ampel warten musste. Der Toyota wurde durch die Wucht des Aufpralls wiederum auf einen davorstehenden Ford einer 56-Jährigen geschoben. Laut eigenen Angaben ist der 51-Jährige mit seinem Fuß von der Bremse abgerutscht. Der entstandene Schaden beträgt etwa 6500 Euro.

Aalen: 17-Jährige geschlagen

Eine 17-Jährige teilte mit, dass sie am Sonntag gegen 16:20 Uhr von zwei jugendlichen Mädchen am Bahnhof Aalen geschlagen und getreten worden sei. Der Vorfall wurde jedoch erst gegen 22 Uhr durch die Mutter der 17-Jährigen bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Die 17-Jährige wurde dabei leicht verletzt und musste ambulant in einer Klinik behandelt werden. Das Polizeirevier Aalen bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der Rufnummer 07361/5240 zu melden.

Bopfingen: Sachbeschädigung

Bislang Unbekannte beschädigten in der Zeit von Sonntag, 20 Uhr, bis Montag, 4 Uhr, einen am Sechtaplatz abgestellten VW. Hinwiese auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Jugendlicher angefahren

Nach einem Unfall mit Fahrerflucht am Sonntag ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Ein 15-Jähriger war gegen 18:30 Uhr vom Schafhof in Richtung Schafhofstrasse unterwegs, als er von einem silbernen VW Golf angefahren wurde. Der Jugendliche wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer erbittet die Polizei Ellwangen unter Telefon 07961/9300.

Stimpfach: Kontrolle über Motorrad verloren

Am Samstag gegen 16.20 Uhr verlor ein 37-Jähriger auf der B290, zwischen der Kreisgrenze Ostalb/Hall und der K2638 Randenweiler, die Kontrolle über sein Motorrad. In der Folge stürzte er und rutschte in einer Rechtskurve nach links in den Straßengraben. Hierbei kollidierte er mit einem Leitpfosten und erlitt leichte Verletzungen.

Ellwangen: PKW übersehen

Am Samstag befuhr ein 59-jähriger Mercedes-Fahrer, gegen 15:45 Uhr, die Lessingstraße. Als er nach rechts in die Abt-Kuno-Straße einbiegen wollte, übersah er einen dort in Richtung Mittelhofstraße fahrenden 21-jährigen VW-Fahrer. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei welcher ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro entstand.

Rainau: Opferstock aufgebrochen

In der Marienkapelle in der Grabengasse wurde am Freitag gegen 19 Uhr festgestellt, dass der dortige Opferstock aufgebrochen wurde. Entwendet wurde jedoch nichts. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, unter 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Kontrollaktion auf der B29

Am vergangenen Freitag zwischen 16 Uhr und 23 Uhr führte das Polizeipräsidium Aalen eine Kontrollaktion auf der B29 im Bereich Böbingen in beiden Fahrtrichtungen durch. Die Kontrollen wurden durch Beamte der Polizeireviere Schwäbisch Gmünd, Aalen, Schorndorf, Schwäbisch Hall sowie durch Kräfte der Verkehrspolizeiinspektion Aalen durchgeführt. An der Kontrollstelle waren auch Beamte des Zolls, Tuningspezialisten, ein Sachverständiger sowie ein Arzt im Einsatz. Insgesamt wurden über 250 Fahrzeuge und mehr als 300 Personen kontrolliert.

Durch die Beamten mussten leider zahlreiche Verstöße festgestellt und zur Anzeige gebracht werden. Unter anderem handelte es sich hierbei um mehrere Fahrten unter Alkohol- bzw. BtM-Beeinflussung sowie weitere Verstöße gegen das Betäubungsmittel- sowie das Waffengesetz. In 12 Fällen kam es zum Erlöschen der Betriebserlaubnis der kontrollierten Fahrzeuge, zehnmal war kein Sicherheitsgurt angelegt und in weiteren 16 Fällen wurden diverse andere Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Durch die Beamten des Zolls wurden mehrere illegale Aufenthalte sowie Scheinselbstständigkeiten geahndet.

Weitmars: Vorfahrt missachtet

Als am Sonntag ein 88-jähriger VW-Fahrer gegen 18:30 Uhr die Teckstraße befuhr, um nach links auf die Talstraße einzubiegen, missachtete er die Vorfahrt eines dort fahrenden 57-jährigen Audi-Fahrers. Hierbei kam es zum Zusammenstoß wodurch ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro entstand.

Lorch: Alleinbeteiligt gestürzt

Alleinbeteiligt zu Fall kam am Sonntag gegen 8:55 Uhr ein 28-jähriger Motorradfahrer, als er eine Rechtskurve auf der L1154 von Lorch in Richtung Alfdorf befuhr. Bei dem Unfall zog er sich leichte Verletzungen zu. An seinem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 450 Euro.

Mögglingen: Opferstockaufbruch mit versuchtem Einbruch

Am Sonntag wurde in der Zeit von 9:50 Uhr bis 19 Uhr ein Opferstock in der Schönstattkapelle Barnberg aufgebrochen. Anschließend versuchten die bislang unbekannten Diebe zwei Türen zu einem angrenzenden Wirtschaftsgebäude aufzuhebeln, was jedoch misslang. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Sachdienstliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Heuchlingen: Tier ausgewichen und von der Fahrbahn abgekommen

Vermutlich aufgrund Alkoholeinflusses und einem querenden Tier geriet am Freitag gegen 23:45 Uhr ein 29-jähriger Dacia-Fahrer beim Befahren der Mögglinger Straße von Mögglingen in Richtung Heuchlingen nach links von der Fahrbahn ab. Infolgedessen fuhr er gegen einen Baum und verletzte sich leicht. Durch die Beamten konnte bei dem Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 29-Jährigen einen so hohen Wert, dass der Führerschein daraufhin beschlagnahmt wurde und ihm eine Blutprobe entnommen werden musste.

Bargau: Sachbeschädigung

Am Sonntag stellte gegen 03:30 Uhr ein 39-Jähriger eine eingeschlagenen Scheibe an seinem VW fest. Dieser war zu der Zeit in der Himmelreichstraße abgestellt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

