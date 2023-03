Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 05.03.2023

Goslar (ots)

Diebstahl aus leerstehendem Universitätsgebäude

In der Nacht vom Mittwoch, den 01.03.2023 auf Donnerstag kam es zu einem Einbruchdiebstahl in das ehemalige Institut für Erdölforschung der TU-Clausthal, in der Walter-Nernst-Straße. Hierbei wurden durch unbekannte Täter ca. 400 kg Kupferrohre entwendet. Hinweise, die mit dem Tatgeschehen in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei in Clausthal unter der Rufnummer 05323 941100 entgegen. Das Betreten des Gebäudes stellt nach wie vor einen Hausfriedensbruch da und wird zur Anzeige gebracht. Die Polizei führt hierzu zielgerichtete Kontrollen durch.

Sachbeschädigung an Pkw

Am Freitag, in der Zeit zwischen 07:45 Uhr und 13:00 Uhr, wurde ein schwarzer Pkw Citroen beschädigt. Dieser befand sich zur Tatzeit auf dem Parkplatz der Haupt- und Realschule Clausthal-Zellerfeld und wurde mit einem spitzen Gegenstand an der Fahrerseite zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei dem Polizeikommissariat Oberharz unter 05323 941100 zu melden.

