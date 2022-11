Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Dienststellenbesuch der SeniorensicherheitsberaterInnen bei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

PI Saarbrücken-Stadt (ots)

Am Mittwoch, 09.November 2022, fanden sich - traditionsgemäß - die für die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt zuständigen SeniorensicherheitsberaterInnen auf der Dienststelle ein, um im Rahmen der bürgernahen Polizeiarbeit diese bereits langjährige Kooperation zu pflegen. Unter Leitung von Herrn Wolfgang Gelff konnten bei diesem Treffen gemeinsame Präventionsveranstaltungen besprochen werden. Hierzu zählten z.B. mehrere Termine der "Mobilen Wache" in diesem Jahr, wobei in größeren Einkaufszentren, z.B. Fa. Saarbasar, Fa. Globus, und Europagalerie Bürgerinnen und Bürger zu allgemeinen Kriminalitätsthemen beraten werden konnten. Hier wurden insbesondere die Themen Taschendiebstahl, Wohnungseinbruchsdiebstahl und Straftaten zum Nachteil älterer Menschen thematisiert.

Bereits seit vielen Jahren wird die Kontaktpolizei der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt durch unsere Seniorinnen und Senioren bei einer Vielzahl von Präventivmaßnahmen unterstützt, wobei aktuell weitere Termine in der Vorweihnachtszeit geplant sind. Im Projekt "Sicherer Weihnachtseinkauf 2022" werden zwei Präventionsveranstaltungen unter Beteiligung unserer SeniorensicherheitsberaterInnen durchgeführt. Am 1. Advent, 27.11.2022, im Weihnachtsgarten im Deutsch-Französischen-Garten, ab 13:00 Uhr und am 10.12.2022, ab 13:00 Uhr, in der Saarbrücker Bahnhofstraße, Fußgängerzone.

