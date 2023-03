Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung PK Bad Harzburg

Goslar (ots)

Pressemeldung Polizeikommissariat Bad Harzburg vom 05.03.2023

Bundesstraße 4 mit Diesel verunreinigt / Zeugenaufruf

Am 04.03.2023, um 08.10 Uhr, wird der Polizei eine Ölspur auf der B 4 gemeldet. In weiteren Ermittlungen wird dort festgestellt, dass die B 4 großflächig mit Dieselkraftstoff kontaminiert wurde. Die zuständige Straßenmeisterei Braunlage benötigte Spezialgerät für die Reinigung mehrerer, betroffener Fahrstreifen. Die nötigen Reinigungsarbeiten zogen sich über mehrere Stunden hin. Bei dem verursachenden Kraftfahrzeug dürfte es sich um ein Fahrzeug mit einem größeren Dieseltank handeln. Zeugen, welche am 04.03. vor 08.10 Uhr auf der Bundesstraße 4 zu diesem Ereignis auffällige Fahrzeuge zwischen Torfhaus und Bad Harzburg bemerkt haben, werden gebeten ihre Wahrnehmungen der Polizei mitzuteilen.

Körperverletzung und Bedrohung in Bad Harzburg

Mit diesem Anlass wurde die Polizei am 04.03.2023, um 18.13 Uhr, alarmiert. In der Straße An der Messinghütte wurde das Opfer und Zeugen angetroffen. Erste Feststellungen ergaben dabei, dass es bereits am Nachmittag zwischen dem 28jährigen Opfer aus Bad Harzburg und seinem Bekannten zu einem Streit gekommen sei. Der 33jährige Beschuldigte aus Bad Harzburg soll dabei dem Opfer mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. In einem weiteren Zusammentreffen kam es nun zu einer weiteren Bedrohung durch den Beschuldigten gegenüber dem Opfer und auch dessen 23jährigen Freundin. Mit diesem Hintergrund habe man sofort die Polizei gerufen, so die bis jetzt bekannten Schilderungen. Gegen den Beschuldigten wurden gleich mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Bearbeit von Conrad, PHK

e-mail markus.conrad@polizei.niedersachsen.de poststelle@pk-bad-harzburg.polizei.niedersachsen. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/911110. Zu einer gewünschten, persönlichen Mitteilung steht Ihnen jede Polizeidienststelle in Ihrer Nähe zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell