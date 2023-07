Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Auto gegen Stein, leichtsinnige Eltern gefährden ihre Kinder

Aalen (ots)

Crailsheim: Auto gegen Sein

Am Samstag gegen 20:00 Uhr bog ein 20-Jähriger mit einem Volvo vom Pamiersring kommend nach links auf die Schönebürgstraße ein und kam hierbei, aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einem großen Begrenzungsstein, auf welchem das Fahrzeug im Anschluss zum Stehen kam. An dem Volvo entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Crailsheim. Leichtsinnige Eltern gefährden ihre Kinder

Gleich zwei Mal konnten Beamte des Polizeireviers Crailsheim am Samstag bei Fahrzeugkontrollen feststellen, dass Eltern ihre Kinder nicht sicher im Auto transportiert hatten. Gegen 7:20 Uhr wurde ein Fahrzeug in der Schiller Straße, kurz nach 23:00 Uhr ein Fahrzeug in der Ellwanger Straße kontrolliert. Beide Male war der Kindsvater am Steuer des Fahrzeuges, während die Kinder unangeschnallt im Font auf dem Schoß ihrer Mütter saßen. In beiden Fällenw urden ORdnugnswidrigkeiten angezeigt.

Die Polizei appelliert an die Eltern: Schnallen Sie ihre Kinder stets ordnungsgemäß an. Achten Sie darauf, dass ihre Kinder, ob Kurzstrecke, oder längere Urlaubsreise, immer angeschnallt sind. Sollten Sie längere Fahrten vorhaben, planen Sie lieber genügend Pausen ein, damit die Kinder sich außerhalb des Fahrzeugs bewegen können, um später wieder sicher im Auto angeschnallt sitzen zu bleiben. Was bei einem Unfall mit nicht angeschnallten Kindern passieren kann, will man sich nicht ausmalen.

