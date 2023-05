Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auffahrunfall auf der Bundesstraße

Gera (ots)

Gera. Auf der Bundesstraße 2 auf Höhe der Auffahrt Cretzschwitz fuhr am 08.05.2023 gegen 11:00 Uhr ein Lkw auf die Bundesstraße auf. Um das Auffahren zu ermöglichen, bremste ein 55-Jähriger mit seinem Lkw VW ab. Die nachfolgende Fahrerin (59) eines Skoda bremste in Folge dessen ebenfalls. Der dahinterfahrende Senior (81) bemerkte die Situation jedoch zu spät und fuhr mit seinem Mercedes auf den Skoda auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda auf den VW geschoben. Es entstand erheblicher Sachschaden an allen Fahrzeugen. Bei dem Unfall erlitt die Skodafahrerin leicht Verletzungen, eine ärztliche Behandlung war nicht notwendig. (TL)

