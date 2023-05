LPI-G: Traktoranhänger gestohlen

Gera (ots) - Gera: Unbekannte Fahrzeugdiebe befanden sich gestern Nachmittag (08.05.2023) auf einem Supermarktparkplatz An der Beerweinschänke in Gera und stahlen einen dort abgestellten, vulkanroter Mazda CX5. Die 67-jährigen Eigentümerin befand sich nur wenige Minuten (14:40 Uhr - 15:10 Uhr) im Einkaufzentrum, was den Tätern scheinbar ausreichte um das Auto unbemerkt zu entwenden. Trotz eingeleiteter Fahndung konnte das Fahrzeug nicht aufgefunden werden. Die Kripo ...

