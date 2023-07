Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Rems-Murr-Kreis: Anhängerbrand auf der B 14

Aalen (ots)

Weinstadt: Brand eines Pkw Anhängers

Am Samstagnachmittag gegen 14:35 Uhr kam es auf der B 29 zwischen Weinstadt Großheppach und Beinstein zu einem Anhängerbrand. Die Ursache ist bislang unbekannt, es wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Der Fahrzeuglenker bemerkte während der Fahrt den Brand am Reifen des Anhängers und hielt an. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, versuchten Ersthelfer mittels Handfeuerlöscher den Brand zu löschen. Dee Freiwillige Feuerwehr Weinstadt war mit 6 Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften vor Ort. Während der Löscharbeiten war der linke Fahrstreifen der B 29 gesperrt. Zur Schadenshöhe kann bislang nichts gesagt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell