Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfallfluchten mit Zeugenaufruf, fahrlässige Brandstiftung und Gasalarm

Aalen (ots)

Asbach: Verkehrsunfallflucht mit Zeugenaufruf

Sonntagnacht gegen 00:07 Uhr befuhr ein 59-jährier Busfahrer die Hauptstraße in Großaspach. Als er in die Bushaltestelle Klöpferbach einfuhr, blieb er am Spiegel eines parkenden Fahrzeuges hängen. Im Bus befanden sich mehrere Fahrgäste. Zur Klärung des Unfallherganges werden Zeugen gebeten sich beim Polizeirevier Backnang unter der Nummer 07191/909-0 zu melden.

Schorndorf: Verkehrsunfallflucht mit Zeugenaufruf

Am Samstagmorgen gegen 10:10 Uhr stellte eine 49-jährige Audi Fahrerin ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz des Lidl in der Heinkelstraße ab und ging einkaufen. Als sie gegen 10:50 Uhr zurückkam entdeckte sie frische Unfallspuren. Der Verursacher hatte sich unerlaubt entfernt. Unfallzeugen werden gebeten sich unter der Nummer 07181/2040 zu melden.

Fellbach-Oeffingen: Brand durch Bunsenbrenner

Am Samstagmorgen gegen 10:21 Uhr wollte ein 87-jähriger Mann mit einem Bunsenbrenner Unkraut auf seinem Grundstück in der Johann-Schwarz-Straße entfernen. Er setzte dadurch die Thuja Hecke auf dem Nachbargrundstück in Brand. Auch die Scheune wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr Fellbach war mit 3 Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort.

Waiblingen: Gasalarm entpuppte sich als Fehlalarm

Samstagmittag gegen 12:13 Uhr meldeten Bewohner eines Zweiparteienhauses in der Theodor-Kaiser-Straße Gasgeruch. Die Freiwillige Feuerwehr Waiblingen rückte mit 3 Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften an. Zusammen mit Mitarbeitern der Stadtwerke wurden Messungen durchgeführt. Diese verliefen negativ. Das Haus konnte wieder betreten werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell