POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall in Schwäbisch Hall

Aalen (ots) - Ellwangen: Warnbaken angezündet Am Samstag gegen 05:30 Uhr wurden in der Rotenbacher Straße in Ellwangen drei Warnbaken an einer Baustelle von Unbekannten angezündet. Durch die Feuerwehr Ellwangen, die mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort war, wurde der kleine Schmorbrand gelöscht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 150 EUR. ...

