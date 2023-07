Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mehrere Autos mutwillig beschädigt - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Weissach im Tal: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz beim Skaterpark in der Unterweissacher Straße ereignete sich am Sonntag eine Unfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer stieß in der Zeit zwischen 10 Uhr und 14 Uhr beim Parken gegen einen VW Polo und verursachte dabei ca 3000 Euro Sachschaden, ehe er sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. Hinweise zum Unfallgeschehen wird nun von der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Aspach: Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Der Fahrer eines Omnibusses streifte am Sonntag gegen 00.05 Uhr beim Ausfahren aus einer Bushaltestelle in der Hauptstraße in Großaspach einen dort stehenden Pkw Mercedes. Der Busfahrer hat sich nach dem Vorfall unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, nachdem er sich den Unfallschaden am Pkw als auch an seinem Omnibus angeschaut habe. Zeugen des Unfalls, insbesondere auch die Fahrgäste des Linienbusses, sollten sich nun zur Klärung der Details noch mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung setzen.

Kernen im Remstal: Betrunkener Radfahrer

Am Montagmorgen gegen 1.15 Uhr hat eine Polizeistreife in der Bachstraße einen betrunkenen Radfahrer gestoppt. Der Mann war dort mit ca. 2,6 Promille in Schlangenlinien fahrend unterwegs. Seine Weiterfahrt wurde unterbunden und gegen ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Hierzu wurde auch eine Blutuntersuchung veranlasst.

Weinstadt: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Freitag zwischen 07:20 Uhr und 18:30 Uhr einen in der Rechbergstraße geparkten Mercedes und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier in Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Weinstadt: Mehrere Pkw beschädigt

Am Sonntagmorgen gegen 03:20 Uhr beschädigte ein Vandale mehrere Autos im Bereich der Schulstraße sowie der Kleinfeldstraße. Auf die Fahrzeuge wurde eingeschlagen und dabei wurden auch einige Scheiben demoliert. Zudem wurden in der Schulstraße noch zwei Mülltonnen angezündet. Durch das Feuer entstand Sachschaden am Zaun einer dortigen Schule. Das Polizeirevier Waiblingen nimmt Hinweise zum noch unbekannten Täter unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell