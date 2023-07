Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Zeugen gesucht - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Rollstuhlfahrer von PKW erfasst

Zu einem tragischen Unfall kam es am Montagmorgen gegen 10:15 Uhr in der Stuttgarter Straße, auf Höhe des Amtsgerichts. Ein 62-jähriger Rollstuhlfahrer wollte die Stuttgarter Straße überqueren und übersah hierbei wohl einen heranfahrenden Mercedes, der von einem 30-Jährigen gelenkt wurde. Der PKW erfasste den Rollstuhl und schleifte diesen mehrere Meter mit, bevor der Mann auf die Straße stürzte. Bei dem Unfall wurde der Rollstuhlfahrer schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Schaden am Rollstuhl und am PKW wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei in Aalen sucht Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten sich unter der Rufnummer 07361/5240 beim Polizeirevier zu melden.

Abtsgmünd: Aufgefahren

Um einem Fußgänger das Queren der Fahrbahn zu ermöglichen, hielt ein 35-Jähriger seinen Renault Kangoo am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr am Fußgängerüberweg in der Hauptstraße an. Dies erkannte ein 21-Jähriger zu spät und fuhr mit seinem VW Sharan auf, wobei ein Sachschaden von rund 2500 Euro entstand.

Aalen: 34-Jähriger musste zur Blutentnahme

Im Rahmen der allgemeinen Verkehrsüberwachung kontrollierten Beamte des Aalener Polizeireviers am Sonntagabend gegen 21.45 Uhr in der Weilerstraße den 34 Jahre alten Fahrer eines VW. Bei der Kontrolle wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt, weshalb bei dem 34-Jährigen ein entsprechender Test durchgeführt wurde. Nachdem dieser positiv ausfiel, musste sich der 34-Jährige im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Zudem wurde ermittelt, dass der Mann lediglich im Besitz einer ausländischen Fahrerlaubnis ist und somit ohne gültigen Führerschein am Straßenverkehr teilgenommen hat. Gegen den 34-Jährigen werden nun entsprechende Anzeigen vorgelegt.

Aalen: Unfallflucht

Zwischen Freitagnachmittag 17 Uhr und Sonntagabend 21 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter einen Fiat Panda, der in dieser Zeit in der Adlerstraße abgestellt war. Der entstandene Schaden, der möglicherweise von einem Kinderfahrrad verursacht wurde, beläuft sich auf ca. 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Lauchheim: Unfallflucht II

Auf rund 2000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein Unbekannter verursachte, als er zwischen Freitagmorgen 10 Uhr und Sonntagmittag 13.30 Uhr einen VW beschädigten, der in der Straße "An der Lehmgrube" abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Bopfingen: Unfall beim Ausparken

Beim Ausparken beschädigte eine 18-Jährige am Sonntagabend gegen 23.35 Uhr mit ihrem Seat einen in der Kirchheimer Straße abgestellten Hyundai. Die Fahranfängerin verursachte dabei einen Sachschaden von rund 2500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren - aufgeschoben

Auf dem Einfädelstreifen auf die B 29 fuhr ein 34-Jähriger am Montagmorgen gegen 6.40 Uhr mit seinem Mercedes Vito auf den verkehrsbedingt abbremsenden Audi eines 20-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi im weiteren Verlauf auf den VW Golf eines 23-Jährigen aufgeschoben. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt; der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell