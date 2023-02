POL-S: In Gartenhäuser eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots) - Zwei unbekannte Männer haben am Freitag (10.02.2023) eine 16 Jahre alte Jugendliche in einem Bus Richtung Degerloch und anschließend am Albplatz sexuell belästigt. Die Jugendliche war gegen 19.15 Uhr mit dem Bus der Linie 74 von Filderstadt in Richtung Degerloch unterwegs, als sie einer der Männer ansprach und ihr an das Gesäß fasste. Als die 16-Jährige am ZOB in Degerloch ausstieg, ...

