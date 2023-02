Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Jugendliche sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am Freitag (10.02.2023) eine 16 Jahre alte Jugendliche in einem Bus Richtung Degerloch und anschließend am Albplatz sexuell belästigt. Die Jugendliche war gegen 19.15 Uhr mit dem Bus der Linie 74 von Filderstadt in Richtung Degerloch unterwegs, als sie einer der Männer ansprach und ihr an das Gesäß fasste. Als die 16-Jährige am ZOB in Degerloch ausstieg, folgten ihr die beiden. Die Unbekannten sollen daraufhin versucht haben sie zu küssen, wobei sie auch einer im Intimbereich berührt haben soll. Beide Männer waren hellhäutig und etwa 175 Zentimeter groß. Einer der Täter war etwa 24 Jahre alt, hatte einen Kinnbart und blonde Haare. Er war mit einer schwarzen Jacke sowie einer schwarzen Hose bekleidet. Zu seinem Komplizen ist lediglich bekannt, dass er etwa 21 Jahre alt war. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

