POL-MA: Heidelberg/Bergheim: E-Scooter Fahrer mit 2,06 Promille unterwegs

Altlußheim (ots) - Am Samstagabend, in der Zeit von 18.00 bis 22.15 Uhr, nutzten ein oder mehrere Unbekannte die Abwesenheit der Bewohner aus und brachen in ein Einfamilienhaus in Altlußheim ein. Der oder die Täter hebelten hierzu die im Erdgeschoss befindliche Terrassentür, eines im Bereich des Kirchfeldrings ...

mehr