POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Sachbeschädigungen - Sonstiges

Aalen: Unfallflucht

Am Montag beschädigte ein bislang Unbekannter zwischen 19:50 Uhr und 20:55 Uhr ein, in der Curfeßstraße geparktes, Taxi. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Unfallflucht II

Auf einem Parkplatz eines Modegeschäftes in der Wilhelm-Merz-Straße wurde am Donnerstag zwischen 15:30 Uhr und 17:05 Uhr ein dort abgestellter BMW beschädigt. Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Westhausen: Sachbeschädigung

Im Zeitraum von Samstag, 23:15 Uhr, bis Sonntag, 02:30 Uhr, beschädigten Unbekannte eine Glaseinfassung einer Kellereingangstür an einem Wohnhaus in der Schuhmannstraße. Vermutlich wurde die Scheibe mutwillig eingeschlagen. Die Schadenssumme wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Zeugenhinweise erbittet der Polizeiposten Westhausen unter 07363/919040.

Ellwangen: Öffentliche Toilette beschädigt

Im Verlaufe des zurückliegenden Wochenendes wurde ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro an einer öffentlichen Toilette in der Oberamtsstraße verursacht. Sachdienliche Hinweise werden vom Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegengenommen.

Schwäbisch Gmünd: Fahrrad entwendet

Ein mittels Stahlkette gesichertes Fahrrad wurde am Freitag in der Zeit von 11 Uhr bis 15 Uhr von einem Fahrradabstellplatz am Bahnhof entwendet. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarz-oranges Vermont "Four" Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: In falscher Richtung durch den Kreisverkehr

Durch das Befahren eines Kreisverkehrs in falscher Richtung machte am Montagmittag ein Mercedes-Fahrer auf sich aufmerksam. Der 91-Jährige war gegen 14:30 Uhr auf der Lorcher Straße unterwegs, als er in falscher Richtung in den Kreisverkehr Stuttgarter Straße fuhr. Nach mehrmaligem Rangieren über den Rand des Kreisverkehrs ist er dann in Richtung Innenstadt davongefahren. Die eintreffenden Polizeibeamten konnten den Verursacher wenig später an der Wohnanschrift feststellen. Es erfolgte im Anschluss eine Mitteilung an die Führerscheinstelle, um die Fahrtauglichkeit des Seniors prüfen zu lassen.

