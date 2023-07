Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Ein Tatverdächtiger nach Raub in Untersuchungshaft, , Unfall und WhatsApp-Betrüger machen Beute

Aalen (ots)

Crailsheim: Raubdelikt in Crailsheim - ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Kurz nach 12:00 Uhr am Sonntagmittag kam es im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofs in der Worthingtonstraße zu einem Vorfall, bei dem eine vierköpfige Gruppe einen 17-Jährigen mutmaßlich angegangen und ausgeraubt hat. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass auf das Opfer eingeschlagen und es mit einem Messer bedroht wurde, bevor die Täter dessen Smartphone, hochwertige Kopfhörer und Bargeld an sich nahmen. Der 17-jährige wurde hierbei leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Vier Tatverdächtige im Alter von 16 und 17 Jahren konnten wenig später von der alarmierten Polizei in der Innenstadt angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei ihrer Durchsuchung konnte die Polizei Gegenstände auffinden, welche mutmaßlich Teil der Beute waren.

Drei der Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die jeweiligen Erziehungsberechtigten übergeben. Ein 17-jähriger irakischer Staatsangehöriger aus der Gruppe wurde am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der Tatverdächtige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Schwäbisch Hall und der Staatsanwaltschaft Ellwangen dauern an.

Crailsheim: PKW vs. Fahrrad

Am Montag, kurz vor 18:00 Uhr befuhr eine 22-Jährige mit ihrem Audi die Lerchenstraße in Fahrtrichtung Ellwanger Straße. An der Einmündung zu dieser wollte sie nach rechts abbiegen. Dabei übersah sie eine von rechts kommende 32-jährige Fahrradfahrerin und kollidierte mit dieser. Die Fahrradfahrerin wurde dadurch leicht verletzt. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

Crailsheim: WhatsApp-Betrüger machen erneut Beute

Eine 64-Jährige wurde am Montagmittag von ihrem vermeintlichen Kind kontaktiert und darum gebeten, eine Überweisung durchzuführen. Als die Frau die erste Überweisung getätigt hatte, forderten die Betrüger die Überweisung eines weiteren vierstelligen Betrages. Leider erst dann wurde die Frau misstrauisch und der Betrug flog auf.

Die Polizei Warnt:

Bitte gehen Sie nicht leichtfertig auf Geldforderungen ein, Sprechen Sie persönlich mit der Person, ob dies alles seine Richtigkeit hat.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

Sprechen Sie auch mit Ihren älteren Angehörigen über das Thema und legen Sie eine genaue Vorgehensweise fest, wie diese im Falle des Erhalts einer solchen Forderung vorgehen sollen.

Zeigen Sie derartige Betrugsversuche bei der Polizei an.

