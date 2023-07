Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Vellberg/ Gaildorf: Mutmaßliche Zigarettenautomatenaufbrecher fliegen nach Unfall auf

Aalen (ots)

Am Sonntagmorgen kurz nach 3:00 Uhr war ein 21-Jähriger mit einem VW Golf auf der L1060 von Vellberg herkommend, in Fahrtrichtung Obersontheim, als er kurz nach der Abzweigung Vellberg einen unbeteiligten Pkw überholte. Dabei geriet der PKW ins Schleudern und kam etwa 100m vor der Abzweigung Ummenhofen nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte der Wagen mit der rechten Seite mit einem Baum und kam letztlich rund 8m unterhalb der Fahrbahn zum Stehen. Der 21-jährige Fahrer und sein 22-jähriger Beifahrer verletzen sich hierbei und mussten in eine Klinik verbracht werden.

Als die Polizeibeamten an der Unfallstelle den verunglückten PKW näher inspizierten, stellten sie mehrere zum Aufbruch von Zigarettenautomaten geeignete Werkzeuge fest. In Abklärung mit der Staatsanwaltschaft wurden dann Durchsuchungen der Wohnanschriften der beiden Fahrzeuginsassen durchgeführt.

Hier stießen die Ordnungshüter auf Beweisstücke, welche darauf schließen lassen, dass es sich bei dem Duo um mutmaßliche Tatverdächtige von Zigartettenautomatenaufbrüchen handelt. Für den mutmaßlichen Haupttäter, den 21-jährigen Fahrer des Unfallwagens, beantragte die Staatsanwaltschaft Schwäbisch Hall am Montag daher eine Haftvorführung. Der zuständige Richter erließ einen Haftbefehl und setzte diesen sogleich in Vollzug. Der 21-jährige Rumäne wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Auch sein 22-jähriger Komplize muss mit einem Strafverfahren rechnen. Die Ermittlungen der Polizei und der Staatsanwaltschaft Schwäbisch Hall dauern an.

