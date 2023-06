Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Motorradfahrer nach Sturz schwer verletzt.

Warendorf (ots)

Am 20.06.2023, um 18:56 Uhr, wurde ein 26-jähriger Motorradfahrer aus Ahlen bei einem Verkehrsunfall auf der Neubeckumer Straße in Beckum in Höhe der Fa. Liekenbröcker schwer verletzt. Der Ahlener fuhr mit seinem Motorrad von Neubeckum kommend in Richtung Busbahnhof Beckum. Beim Durchfahren einer Rechtskurve in Höhe der JET-Tankstelle kam der 26-Jährige nach links von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Anschließend kam er auf dem Firmengelände der Fa. Liekenbröcker zu Fall und verletzte sich schwer. Der Ahlener wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Sein Motorrad wurde stark beschädigte und wurde durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen. Die Unfallstelle war für ca. 1 Stunde gesperrt.

