POL-WAF: Ennigerloh. Unfallverursacher gesucht. Ergänzung zur Pressemitteilung vom 20.06.2023, 07.58 Uhr

Warendorf (ots) - Am Montag, 19.6.2023 kontrollierten Polizisten gegen 7.50 Uhr einen Autofahrer auf der Hammer Straße in Beckum. Bei der Überprüfung des Beckumers stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein besitzt. Des Weiteren hatte der 39-Jährige falsche Personalien angegeben. Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein, der das Auto an Ort und Stelle stehen lassen musste. Rückfragen zur ...

