LPI-EF: Nicht angemeldete Versammlung in Sömmerda

Erfurt (ots) - Am Montag wurden gleich zwei Betrugsfälle bei der Polizei zur Anzeige gebracht, bei denen unbekannte Täter insgesamt einen vierstelligen Geldbetrag erbeutet hatten. Im Erfurter Norden fiel eine 64-jährige Frau Freitagvormittag am Telefon auf eine Gewinnspielmasche herein. Die Dame verlor dabei über 4.000 Euro. In den Nachmittagsstunden traf es dann eine gleichaltrige Frau im Erfurter Ortsteil ...

