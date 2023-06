Ulm (ots) - Vermutlich in den Nachtstunden drang ein Unbekannter in das Jugendhaus in der Schulstraße ein. Gegen 0.30 Uhr war noch alles in Ordnung, um 7.15 Uhr stellten Zeugen den Einbruch fest. Der Einbrecher schlug die Verglasung an der Terrassentür ein und beschädigte dabei auch den Türrahmen. So gelangte er ...

